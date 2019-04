Kampf ums internationale Geschäft: Bayers Weg nach Europa wird immer länger

Sinsheim Sieben Spiele bleiben Bayer Leverkusen noch, um die Saison zumindest auf einem Europa-League-Platz zu beenden. Dafür muss das Team von Coach Peter Bosz auch seine Torchancen besser nutzen.

Das ist eine treffende Umschreibung der 90 unterhaltsamen Minuten auf dem Sinsheimer Rasen, die ein Stück weit auch demonstrierten, wie man die Spielidee von Bosz aushebeln kann. „Hoffenheim ist eine sehr gute Mannschaft und war sehr gut auf uns eingestellt“, lobte der 31-Jährige den Gegner. „Sie haben die wunden Punkte in unserem mutigen System gezielt angespielt.“ Bayer 04 habe es nach dem 1:2 nicht mehr geschafft, das auszugleichen. In den ersten 45 Minuten sei das wesentlich besser gelungen.

Als Kritik an der Taktik des Trainers will er das nicht verstanden wissen. Vielmehr geht es ihm darum, dass jeder Spieler seine Aufgabe erfüllt, damit das System funktionieren kann. Dabei sei auch mehr Konsequenz vor dem gegnerischen Tor gefragt, denn Chancen habe es vor allem in der ersten Halbzeit genug gegeben. „Wir müssen einfach beweisen, dass wir die Tore machen können. Das liegt nicht an der Spielweise, sondern an der Effizienz in der Chancenverwertung.“