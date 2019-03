2:1-Erfolg: Leverkusen dreht Testspiel gegen Ajax

Leverkusen Bayer Leverkusen hat das Testspiel gegen Champions-League-Viertelfinalist Ajax Amsterdam 2:1 gewonnen. Die Leverkusener, die zunächst zurückgelegen hatten, bewiesen Moral.

Die Werkself hat ein intensiv geführtes Testspiel gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam mit 2:1 (1:1) gewonnen. Karim Bellarabi und Paulinho drehten das Spiel für Leverkusen. Beide Mannschaften waren ohne ihre Nationalspieler angetreten. „Der Test war vor allem für die Spieler wichtig, die zuletzt nicht so viele Minuten in der Bundesliga gespielt haben. Für sie war es wichtig, ein gutes Spiel zu machen, und das haben wir glaube ich auch gesehen", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz.

Live miterleben konnten die Fans von Bayer 04 die Partie gegen den Champions-League-Viertelfinalisten nicht: Die Begegnung im Ulrich-Haberland-Stadion fand aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Leverkusen trat am Mittwochnachmittag gegen den ehemaligen Klub seines Trainers ohne acht Profis an, die sich derzeit auf Länderspielreise befinden. Auch der Gast aus den Niederlanden schickte eine B-Elf ins Rennen. Kein Spieler, der vor wenigen Wochen beim 4:1-Sensationssieg in Madrid in der Startformation gestanden hatte, war beim Test in Leverkusen dabei.