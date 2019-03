Siegtor im Testspiel: Paulinho setzt erste Akzente

Leverkusen Der 18-jährige Brasilianer von Bayer 04 kommt nach Anlaufschwierigkeiten immer besser in Fahrt. Beim Testspielsieg gegen Ajax Amsterdam köpft Paulinho nach der Pause den Siegtreffer – und überzeugt auf ungewohnter Position.

Bereits am vergangenen Sonntag, beim 1:3 der Werkself gegen Werder Bremen, deutete Paulinho nach seiner Einwechslung an, was für Qualitäten er mitbringt. „Es war ein guter Einsatz von ihm“, lobte Simon Rolfes. Leverkusens Sportdirektor betonte, dass der 18-Jährige für Belebung gesorgt habe. „Er kommt immer besser hier an, aber wir müssen ihm auch Zeit geben.“ Sein erstes halbes Jahr unter dem Bayer-Kreuz verbrachte der im Sommer für 18,5 Millionen Euro ins Rheinland gewechselte brasilianische U-Nationalspieler zumeist auf der Ersatzbank. Keine 90 Minuten ließ ihn Bayers Ex-Trainer Heiko Herrlich in der gesamten Hinrunde in der Liga spielen. Lediglich in der Europa League durfte sich Paulinho des Öfteren beweisen – mit mäßigem Erfolg.