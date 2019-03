1:4-Klatsche für die Werkself: Bayer 04 unterliegt Hoffenheim deutlich

Sinsheim Zwei Verletzungen und vier Gegentore machten das Freitagabendspiel zu einem Desaster für die Werkself – nicht nur aus tabellarischer Sicht.

Beide Teams waren mit viel Zug zum Tor unterwegs. So entwickelte sich ein attraktiver Schlagabtausch, in dem Bayer innerhalb von zehn Minuten zwei Verletzungen ohne Fremdeinwirkung hinnehmen musste. Erst griff sich Bellarabi an den Oberschenkel und humpelte vom Platz. So kam Aránguiz doch noch zu seinem dritten Einsatz binnen sieben Tagen – inklusive der Länderspiele auf der anderen Seite der Welt (26.). Dann war es Kapitän Lars Bender, für den es nicht mehr weiterging (36.). Mitchell Weiser ersetzte ihn.