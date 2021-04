Umbruch beim DEL-Klub : Jensen und Kammerer verlassen die Düsseldorfer EG

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG steht vor einem Umbruch. Der Abgang mehrerer Akteure ist schon beschlossene Sache. Auch die Zukunft von Torwart Hendrik Hane, Kapitän Alexander Barta und Mittelstürmer Ken-André Olimb ist unsicher.

Die Corona-Pandemie setzt der DEG weiter zu. Wie berichtet, steht der Klubs aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vor einem Umbruch. „Es ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen, wie unser Etat für die kommende Saison aussehen und welches Spieler-Budget Sportdirektor Niki Mondt zur Verfügung haben wird“, wird Geschäftsführer Harald Wirtz in einer Mitteilung zitiert.

Derzeit weiß niemand, ob ab Herbst wieder Zuschauer in den DEL-Hallen erlaubt sind, auch die Gesellschafter, die die DEG in den vergangenen Jahren mit siebenstelligen Beträgen am Leben hielten, werden künftig finanziell kürzertreten.