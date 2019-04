Europa-Qualifikation in Gefahr : Bayer 04 hat kaum Raum für Fehler

Kai Havertz (am Ball) spielt einen seiner insgesamt 51 Pässe in der Partie bei der TSG Hoffenheim. Foto: Bayer 04

Leverkusen Die Situation unter dem Bayer-Kreuz ist nach der zweiten Niederlage in Serie angespannt. Trainer Peter Bosz streicht die für Dienstag geplante öffentliche Einheit vor dem Spiel gegen Leipzig und trainiert stattdessen geheim.

Die Werkself muss sich in den verbleibenden rund 630 Bundesliga-Minuten von ihrer besten Seite präsentieren, will sie das gesteckte Saisonziel – die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb – noch erreichen. „Die nächsten Spiele müssen wir gewinnen, um wieder ranzukommen. Und ich rede jetzt erstmal nur von den Europa-League-Plätzen. Das wird schwierig genug“, sagte Sportgeschäftsführer Rudi Völler nach dem 1:4 in Hoffenheim. Weitere Patzer wie bei der TSG oder zuvor gegen Bremen (1:3) dürfe sich das Team von Trainer Peter Bosz nicht erlauben. „Wir haben jetzt zwei Mal hintereinander verloren. Das haben wir uns nicht so vorgestellt. Jetzt gilt es, sich zu schütteln“, betonte Völler, der weiß: „Die Gegner um die Europa-League-Plätze sind wieder herangerückt. Jetzt heißt es: Kopf hoch und Leipzig schlagen.“