SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert „Nicht weil jemand Mustafa heißt, wird er zum Gewalttäter“

Kühnert Den Großteil der Silvester-Täter könnte man wohl höchstens in den benachbarten Bezirk abschieben, weil die nämlich aus Berlin stammen und vielfach Deutsche sind. Die sofortige Forderung nach Abschiebungen verrät viel über die Debatte, weil hier unterstellt wird, das Problem käme von außen. Auch Friedrich Merz weiß, dass zwischen der Aussage ,Der muss weg!’ und einer tatsächlichen Abschiebung oftmals rechtlich sehr komplizierte Verfahren liegen, an denen fortwährend gearbeitet wird. Mein politischer Anspruch ist es, die Probleme an der Wurzel zu packen, so dass junge Männer jeglicher Herkunft gar nicht erst zu Tätern werden, sich nicht radikalisieren. Ich frage mich übrigens ernsthaft, wo die Berliner Koalitionspartner von Linken und Grünen bei dem Thema eigentlich stehen. Bei der Berliner CDU weiß ich es wenigstens: Sie ist näher an Markus Söders Populismus als an der Seite der Stadt, die sie regieren möchte.