Abschaffung der Maskenpflicht im Fernverkehr Warum Karl Lauterbach richtig handelt

Für die baldige Abschaffung der Maskenpflicht in der Bahn spricht allerdings weniger das forsche und unabgestimmte Vorangehen einiger Bundesländer, die die Maskenpflicht im ÖPNV bereits aufgehoben haben oder kurz davor sind. Wichtiger waren Argumente von Fachleuten. Wenn Deutschlands führender Virologe Christian Drosten sagt, die Maskenpflicht habe angesichts der vielen unterschiedlichen Regeln an Effektivität eingebüßt, dann hat das Gewicht. Wenn Bahn-Betriebsräte sagen, die Luftfilter in den ICEs der Bahn seien ohnehin besser als in den S-Bahnen, Bussen oder Straßenbahnen des ÖPNV, ist das ebenso zu bedenken. Zumal die Menschen im ÖPNV oft dicht gedrängter unterwegs sind als im Fernverkehr.