Spionageverdacht SPD-Politiker: AfD ist ein „Sicherheitsrisiko“ für Deutschland

Schon bevor die Aktuelle Stunde überhaupt begonnen hatte warf das Thema seinen Schatten voraus. Bei der Debatte um die „Bewertung der EU-Währungsunion“ kam kaum ein Redner ohne einen Hinweis auf die Vorwürfe gegen die AfD aus. Die SPD-Abgeordnete Nezahat Baradari hielt der Rechtsaußen-Partei vor, Deutschland an „die höchstbietende Diktatur verhökern“ zu wollen. Chantal Kopf (Grüne) sagte zu Beginn ihrer Verteidigung der Währungsunion: „Die AfD-Vertreter im Bundestag oder Europaparlament lassen sich vielleicht gerne in Rubel oder Renminbi bezahlen, wir haben hier in Deutschland aber den Euro.“ Neben den jüngsten Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft zu mutmaßlicher Spionage für China wird Mandatsträgern und Mitgliedern der Partei schon länger vorgeworfen, sich von Russland beeinflussen zu lassen.