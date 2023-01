Gipfel zur Jugendgewalt in Berlin Giffey vertagt konkrete Maßnahmen nach Silvester-Krawallen

Doch die Diskussion um die Konsequenzen aus der Silvesternacht hält an und nimmt an Schärfe zu. CDU-Parteichef Friedrich Merz verwies darauf, dass viele Täter bei den Berliner Krawallen in der Silvesternacht einen Migrationshintergrund gehabt hätten. Er sprach am Dienstagabend in der Fernsehsendung „Lanz“ von „kleinen Paschas“ in Schulen und Jugendlichen aus dem arabischen Raum, „die nicht bereit sind, sich hier an die Regeln zu halten, die Spaß daran haben, diesen Staat herauszufordern“.