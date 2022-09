Trotz Uniper-Verstaatlichung: Bund hält vorerst an Gasumlage fest​

Bund hält vorerst an Gasumlage fest

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält ungeachtet der Verstaatlichung des Düsseldorfer Energie-Konzerns Uniper vorerst an der umstrittenen Gasumlage fest. Die Frage der Verfassungskonformität der Gasumlage wegen der Verstaatlichung werde unabhängig von der Einführung geprüft.

Das sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwochmorgen bei einer Pressekonferenz in Berlin. „Die Gasumlage wird also kommen.“