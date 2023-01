Verteidigungsministerin tritt zurück Wer könnte Lambrecht ablösen?

Der Druck auf Christine Lambrecht (SPD) war zuletzt enorm groß, zu den vielen Fehltritten kommt nun ein schlechtes Timing für ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin. Denn am kommenden Freitag steht ein wichtiges Treffen in Ramstein an, bei dem die westlichen Verbündeten unter anderem über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine sprechen wollen - für eine neue Verteidigungsministerin wäre das ein Spurt von Null auf Hundert mit Kaltstart. Dennoch: Der Entschluss von Christine Lambrecht, ihr Amt niederzulegen steht fest, auch wenn sie dann möglicherweise noch in Ramstein dabei sein wird. Doch wer könnte ihr nachfolgen? In Berlin werden vor allem diese Optionen gehandelt: