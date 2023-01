Corona-Maßnahmen NRW hebt Maskenpflicht im Nahverkehr auf

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen fällt. Ab 2. Februar müssen Fahrgäste und Personal im bundesweiten Fernverkehr nicht mehr Mund und Nase bedecken, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag ankündigte. Auch im Nahverkehr – etwa in Bussen, U- und S-Bahnen – können die Masken weggelassen werden: In einigen Ländern ist die Maskenpflicht schon aufgehoben; die restlichen wollen bis spätestens 2. Februar nachziehen.