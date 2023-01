Zum 1. Februar NRW hebt Maskenpflicht im Nahverkehr auf

Vor allem die FDP im Düsseldorfer Landtag hatte vehement und immer wieder gefordert, dass die Maskenpflicht aufgehoben wird. In Bundesländern, in denen sie bereits gefallen sei, habe sich die Lage nicht verschlechtert, argumentierte Fraktionschef Henning Höne. Für NRW sei der Schritt „angesichts der aktuellen Daten zu Infektionen und zur Belastung der Intensivstationen nicht nur angemessen, sondern schon längst überfällig. Es wäre doch grotesk, wenn man ohne Maske aus dem ICE aussteigt und für die Weiterfahrt in der S-Bahn dann die Maske aufsetzen muss.“