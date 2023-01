Ersatz für russische Importe Scholz will Gas aus dem Irak importieren

Auf der Suche nach Ersatz für russisches Gas macht sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nun auch für eine Energiepartnerschaft mit dem Irak stark. „Der Irak wäre für uns ein sehr gern gesehener Kooperationspartner bei dem Import von Gas und Öl nach Deutschland“, sagte Scholz nach einem Treffen mit Iraks neuem Ministerpräsidenten Mohammed Schia al-Sudani am Freitag in Berlin. Gasimporte könnten über Deutschland auch in andere europäische Länder weitergeleitet werden.