Medienberichte Verteidigungsministerin Lambrecht offenbar zu Rücktritt entschlossen

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht plant offenbar ihren Rücktritt. Der „Spiegel“ berichtete am Freitag online, die SPD-Politikerin habe nach der öffentlichen Kritik an ihrer Silvester-Grußbotschaft mehrmals mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über einen Rückzug aus dem Kabinett gesprochen. Eigentlich sei vereinbart worden, dass Lambrecht am Montag selbst ihren Rücktritt ankündige.