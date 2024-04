Verschleppte aus Israel „Wir lieben Dich, bleibe stark, überlebe!“ – Eltern israelischer Geisel melden sich zu Wort

Internationale Partner Israels, darunter die USA, warnen weiter vor Bodenangriffen auf Rafah, weil so viele Zivilisten dort Schutz suchen. Bei israelischen Luftangriffen auf die Grenzstadt sind nach Angaben von Krankenhausvertretern jüngst mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter sollen ein sechs- und ein achtjähriges Kind gewesen sein. Laut Medienberichten will Israel nun zunächst in einer mehrwöchigen Evakuierungsaktion Zivilisten aus der Stadt bringen und in anderen Flüchtlingscamps in Gaza unterbringen, danach mit Bodentruppen gegen die letzten Hamas-Kämpfer in Rafah vorgehen. Hilfsorganisationen bezweifeln die Realisierbarkeit der Evakuierungspläne. Die Hamas soll ihre Kämpfer in Rafah mit neuem Proviant versorgt und die Bewachung der Geiseln verstärkt haben.