FDP-Bundesparteitag am Wochenende Christian Lindners Flucht nach vorn

Am Samstag und Sonntag findet in Berlin ein FDP-Bundesparteitag mit etwa 1000 Delegierten statt, er soll den Europawahlkampf einläuten. Anders als beim letzten Mal geht es nicht um Personalfragen, sondern allein um Inhalte. Wochenlang hat Lindner einen Leitantrag der Parteiführung vorbereiten lassen, der im Wesentlichen enthält, was am vergangenen Wochenende als Zwölf-Punkte-Papier bekannt geworden ist. SPD und Grüne haben es als Kampfansage wahrgenommen, weil die FDP etwa die Rente mit 63 (heute mit 64) abschaffen oder härtere Sanktionen für Bürgergeld-Bezieher einführen und damit an sozialpolitische Heiligtümer herangehen will. In der eigenen Partei erntet Lindner dagegen schon im Vorfeld des Parteitags so viel Zustimmung wie selten zuvor in dieser Legislaturperiode. „Die Partei ist mit dem Papier außerordentlich zufrieden. Auf so ein Papier haben viele lange gewartet“, berichtet Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.