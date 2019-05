„Let’s Dance“ 2019 : Eine Rumba wird Oliver Pochers letzter Tanz

Köln Zuletzt träumte Oliver Pocher schon vom Titel. Doch daraus wird nichts. Seine Rumba mit Christina Luft in der achten Folge war sein letzter Tanz für Let’s Dance.

Oliver Pocher mauserte sich zwar in den letzten acht Wochen vom Querulanten zum Liebling und Lachgarant. Dennoch war die achte Folge seine letzte bei RTL. Der Komödiant bekam für seine Rumba mit Christina Luft 21 Punkte und anschließend die Kündigung.

Andere Tänzerinnen und Tänzer begeisterten mit tollen Darbietungen: Nazan Eckes und Christian Polanc machten Jury sprachlos und bringen das Publikum zum Toben. Derart viel Gefühl und Perfektion werden mit Standing Ovations und 30 Punkten belohnt. Für Joachim Llambi war es sogar der beste Contemporary der Staffel. Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson legten eine Salsa aufs Parkett - so heiß, dass Isabel Benjamin ein bisschen abkühlen muss und ihm das Hemd aufreißt - hot, die Jury vergibt 20 Punkte. Trend zum offenen Hemd auch bei Massimo, er und Barbara ertanzen sich für ihren Contemporary 24 Punkte.Pascal und Ekaterinas toller Jive ist der Jury 28 Punkte wert., Ella und Valentin ertanzen sich 29 Punkte. Evelyn und Evgenys Rumba wird nur mit 18 Punkten bewertet.

Freitag war wieder Tanztag bei RTL und dieses Mal wurde zu den größten TV-Melodien getanzt. Songs wie "I Will Survive" oder "Surfin' USA" sorgten für Stimmung im Studio. Außerdem stand in der achten Sendung wieder der Discofox-Marathon auf dem Programm und die Profitänzer Robert Beitsch und Anastasia Bodnar präsentierten einen Showtanz.

Die Tänze der 8. Folge in der Übersicht:

Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen Jive zu "Surfin' USA" von The Beach Boys.

Tränenreicher Abschied von Sabrina Mockenhaupt

Sabrina Mockenhaupt ist Langstreckenläuferin und Wettkämpferin. Doch diesen Kampf hat sie auf halber Strecke verloren. Die Enttäuschung über ihren Abschied bei „Let's Dance“ ist groß. Am Ende kullerten sogar die Tränen.

Zu „Viva Espana“ präsentierten Sabrina Mockenhaupt und Erich Klamm einen stolz getanzten Paso Doble. Doch der Jury war ihre Vorführung am Ende lediglich zwölf Punkte wert. Für die Läuferin ist damit in der siebten Folge der RTL-Show der TV-Tanz vorbei.

Der Abschied ging nicht spurlos an der 38-Jährigen vorbei. Im Gegenteil: Zum Ende der siebten Folge bricht alles aus Sabrina Mockenhaupt heraus - es kullerten die Tränen.

Stolz ist die Athletin trotzdem: „Ich bin froh, so weit gekommen zu sein“, sagte sie kurz nach der Entscheidung am Mikrofon. Dass sie auch Niederlagen mit Humor nehmen kann, bewies sie ebenfalls: „Show sieben - und das bei meinen Tanzkünsten.“

Promi- Paare und Teams geben alles in Folge 7

Ob zu „Y.M.C.A.“ oder „Gangsta’s Paradise“: die Kandidaten traten am Freitagabend nicht nur einzeln sondern auch in Teams gegeneinander an. Die drei Gruppen waren dabei jeweils einem Jurymitglied zugeordnet. Sie tanzten sowohl mit ihrem jeweiligen Tanzpartner als auch im „Team Motsi“, „Team Jorge“ und „Team Llambi“.