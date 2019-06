Ungewöhnliches Outfit im Studio : ZDF-Moderatoren zeigen, was man im TV nie zu sehen bekommt

Mainz Die ZDF-Moderatoren Mitri Sirin und Ralph Szepanski sorgen derzeit in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff. Auf Instagram postete der Sender ein Foto, auf dem die beiden Männer im Studio erstaunlich viel Haut zeigen.

Auf dem Bild stehen die beiden Nachrichtensprecher lässig am Sprecherpult und unterhalten sich. In der Hand: ein kühles Getränk. Doch die meiste Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken gilt dem, was jenseits der Gürtellinie zu sehen ist.