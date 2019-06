Netflix, Amazon und Sky : Diese Streaming-Serien gehen in die nächste Runde

Diese Streaming-Serien gehen in die nächste Runde

Düsseldorf Jeden Monat haben Amazon, Netflix und Sky einige neue Serien und Fortsetzungen im Angebot. Wir haben die Infos und Gerüchte zu den Staffelstarts der Streaming-Portale zusammengestellt.

Wann startet die neue Staffel von „Dark“? Wie geht es bei „Orange is the new Black“ und „Modern Family“ weiter? Und welche Neuerscheinungen sind zu erwarten? Bereits Monate vor der Ausstrahlung verkünden die Streamingdienste die Fortsetzungen ihrer Formate. Die Gerüchteküche brodelt, solange bis letztendlich ein endgültiger Staffeltermin feststeht.