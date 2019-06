Container-Comeback : Sat.1 holt „Big Brother“ zurück ins Fernsehen

Unterföhring Sat.1 bringt das umstrittene TV-Format zurück auf die deutschen Fernsehbildschirme. 20 Jahre nach der Deutschland-Premiere der Realityshow strahlt der Sender im kommenden Frühjahr eine neue Staffel im Vorabendprogramm aus.

Im Jahr 2020 zeige sich die Welt so, wie „Big Brother“ sie vor 20 Jahren entworfen habe: Jeder sei sichtbar und hinterlasse Spuren im Netz. An dieser Stelle setze die Neuauflage an. Zum Start im Jahr 2000 lief „Big Brother“ noch bei RTL II, später dann auch beim Pay-TV-Sender Premiere beziehungsweise dessen Nachfolger Sky. Nach der elften Staffel 2011 pausierte das Format zunächst bis 2015. Ursprünglich stammt die Show aus den Niederlanden.

ProSieben verkündete am Mittwoch ebenfalls Programmneuheiten. Der Anteil an Eigenproduktionen werde erhöht, derzeit seien zehn Filme für die Primetime ab 20.15 Uhr in Arbeit, darunter der Mystery-Thriller „Schattenmoor“. Mit „Queen of Drags“ sei eine neue Show in Arbeit, in der Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst die beste Dragqueen kürten.