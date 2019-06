Pleite in der letzten Folge : Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben und werden Programm-Daueransager

Düsseldorf In der vorerst letzten Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ setzte es für das Moderatoren-Duo eine bittere Niederlage. Ihr Arbeitgeber gewann das Duell haushoch - und verdonnert die beiden nun zur Strafarbeit.

Es hätten wieder 15 Minuten der Sendezeit von ProSieben werden können. Stattdessen heißt es für Joko und Klaas nun: Strafarbeit. Am heutigen Mittwoch müssen sie ab 5.30 morgens bis 0.30 Uhr in der Nacht jede einzelne Sendung höchstpersönlich anmoderieren.

Sinnbild der Tragödie: Das Spiel „Stay the F*ck in my House!“ Ein Football-Team rund um NFL-Moderator Patrick Esume hatte die Aufgabe, Joko und Klaas aus einem Zimmer zu befördern - zur Not auch mit Gewalt. Davon machten die Kraftprotze reichlich Gebrauch und trugen die Moderatoren, die sich auf allen Vieren gegen den Rausschmiss wehrten, von der Bühne. Selbst das panische Festklammern am Treppengeländer nutze Klaas dabei nicht allzu viel.