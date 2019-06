Vorerst nur für einen Tag : Kachelmann kehrt als Wettermoderator ins Fernsehen zurück

Leipzig Jörg Kachelmann kehrt für einen Tag als Wettermoderator auf den Fernsehbildschirm zurück. Für den „Riverboat“-Moderator gehe damit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung, wie es heißt.

Am 3. Juli soll er beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) anlässlich eines „Wettertages“ zu Beginn der Sommerferien in Mitteldeutschland über die aktuellen Wetteraussichten berichten, teilte der Sender am Mittwoch mit. Für den „Riverboat“-Moderator gehe damit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung, hieß es. Kachelmann werde außerdem nicht nur das Märchen von der Mittagshitze enttarnen, sondern auch darüber informieren, wo eventuell Regen, Gewitter, Hagel oder Wirbelstürme zu erwarten sind.

Das Wetter sei regelmäßig ein Top-Thema, vor allem im Sommer und vor den Ferien, sagte MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi laut der Mitteilung. Kachelmann als „einer der bekanntesten und beliebtesten Wetterexperten Deutschlands“ soll am 3. Juli zunächst im Radio zu einem „Live-Wettertalk“ zu hören sein, am Nachmittag gibt er dann unter anderem einen Ausblick auf das Wetter in Urlaubsregionen. Am 4. Juli starten Niedersachsen und Sachsen-Anhalt in die Ferien, an dem folgenden Wochenende dann Sachsen und Thüringen.