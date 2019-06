Nachfolger für Sammer und Co. gesucht : ARD, Eurosport und Sport1 suchen neue TV-Experten

Köln Ohne ehemalige Profis kommt kaum ein Fernsehsender bei Fußball-Übertragungen aus. Jetzt suchen drei Stationen neue TV-Experten.

„Ein Nachfolger von Matthias Sammer muss in erster Linie zu unserer Art der Berichterstattung passen und weiterhin das Analytische in den Vordergrund stellen“, sagte Eurosport-Chefredakteur Gernot Bauer. Der Spartensender sucht zum Bundesligastart am 16. August einen neuen Experten. Sport1 benötigt für die erste Runde des DFB-Pokals bereits eine Woche davor einen ehemaligen Profi und steht kurz vor der Verpflichtung eines ehemaligen Nationalspielers. Sky hingegen will sich nach dem Verlust von Metzelder Zeit lassen.