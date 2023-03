Profitänzerin bei „Let‘s Dance“ 2023 Wer ist eigentlich Christina Luft?

Christina Luft fühlt sich auf dem RTL-Tanzparkett schon fast wie Zuhause. Sie ist bereits zum fünften Mal als Profitänzerin in der beliebten TV-Show „Let’s Dance“ dabei. Geboren wurde sie in Bischkek (Kirgisistan) und zog mit ihrer Familie im Alter von einem Jahr nach Deutschland. Luft tanzt seit ihrem neunten Lebensjahr Standard und Latein. Neben ihrer Tanzkarriere schloss sie ein Studium in Psychologie ab. Heute lebt die 32-Jährige in Köln.