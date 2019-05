RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ : Für Barbara Becker ist der heiße Tanz vorbei

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Köln Bei „Let’s Dance“ 2019 geht es in die entscheidenden Wochen: Nach der neunten Folge der RTL-Tanzshow sind es nur noch fünf Paare, die um den Siegerpokal kämpfen. Barbara Becker musste das Parkett verlassen.

Für Barbara Becker ist der Traum vom Gewinn des großen Siegerpokals vorbei: Gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató schied sie in der neunten Folge von „Let’s Dance“ aus. Von der Jury bekam das Tanzpaar neben Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov die wenigsten Punkte, die Zuschauer konnten Becker und Sinató am Ende nicht retten.

Auf der Tanzfläche brachten die übrigen Tänzer in Folge 9 zuvor wahrhaft magische Momente zum Ausdruck. Elle und Valentin bekamen für ihren Bollywood Darstellung 28 Punkte, ebenso wie Nazan und Christian. Besonders gefühlvoll und bezaubernd war der Freestyle von Benjamin Piwko und Isabel, sie bekamen die volle Punktzahl und rührten Jury und Publikum zu Tränen. Benjamin erinnerte mit seinem “Magic Moment” an den Tod seiner Mutter. Oliver Pocher ist zwar seit letzter Woche nicht mehr dabei, tanzte aber nach der Sendung im Exklusiv Spezial trotzdem seinen Magic Moment: den er beim WM-Sieg von Deutschland 2014 in Rio de Janeiro erlebt hat. Er alberte wie üblich rum und machte die Juroren nach als er sich selbst bewertete.

+++++

„Let's Dance“-Kandidaten tanzen magischen Moment

Am Freitag ging es bei „Let’s Dance“ besonders emotional zu: Die Teilnehmer tanzten einen magischen Moment ihres Lebens.

Von der Geburt des ersten Kindes bis zum Verlust eines geliebten Menschen. In einer zweiten Tanzrunde mussten die Promis in Tanzduellen, bei denen es um wichtige Punkte geht, gegeneinander antreten - Nazan Eckes gegen Ella Endlich, Barbara Becker gegen Evelyn Burdecki und Pascal Hens gegen Benjamin Piwko. Die Tanzpartnerinnen und Tanzpartner der Stars sind bei diesen Duellen natürlich auch mit dabei.

Die Tänze in Folge 9 von Let's Dance

+++++

Oliver Pocher kehrt zu Let's Dance zurück

Ausgeschieden, aber doch noch dabei: Oliver Pocher wird eine Woche nach seinem Aus bei „Let’s Dance“ wieder auf das Tanzparkett zurückkehren. Das verkündete der 41-Jährige am Mittwochabend bei „stern TV“ mit Steffen Hallaschka. „Ich habe nach der Sendung gesagt, dass ich sehr gern noch meinen 'Magic Moment' vertanzen würde. Der war, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, mein Song 'Schwarz und Weiß' im Maracanã lief und ich da vor Ort sein durfte“, erzählte Pocher. Am vorigen Freitag war der Comedian in der achten Folge der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ ausgeschieden.

Nun hätten seine Kollegen von RTL vorgeschlagen, ihm noch eine Chance zu geben. Pocher: „Ich wünsche natürlich allen toi, toi, toi – aber falls sich noch einer verletzen sollte: Ich habe eine Choreo und eine Performance. Ich bin jederzeit bereit, auch in der Sendung wiederzukommen.“ Pochers Auftritt ist im Rahmen der neunten Folge der Show am 24. Mai geplant. Allerdings wird er seine Tanzeinlage erst nach dem offiziellen Ende der Folge haben: Oliver Pocher darf seinen magischen Moment direkt im Anschluss an die Show bei „Exclusiv Spezial“ mit Frauke Ludowig vertanzen.

Das Finale von „Let’s Dance“ wird am 14. Juni um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein - mit den drei letzten Paaren im Wettbewerb.

+++++

Pocher fliegt – Evelyn hat Zoff mit ihrem Evgeny

Für Oliver Pocher war es der letzte Auftritt bei „Let’s Dance“. Seine Rumba war leider ein Flop. Evelyn Burdecki hingegen muss da hinter den Kulissen wohl mal was klären.

Eigentlich versteht sich die hübsche Düsseldorferin immer sehr gut mit ihrem Tanzpartner Evgeny. Neulich beteuerten beide sogar in einem Interview, dass man auch nach der Sendung privat in Kontakt bleiben wolle. Doch an diesem Freitag gab es dicke Luft. Evgeny musste sich von der Jury nach seinem Auftritt nämlich anhören, dass sein Gesichtsausdruck viel zu starr gewesen sei. Evelyn ließ danach keine Chance aus, sich über ihren Partner als „toten Soldaten“ lustig zu machen. Das wurde dem Profitänzer irgendwann zu bunt und er ließ die „Dschungelkönig“ ziemlich verdattert allein auf der Bühne stehe. Das war schon eine Überraschung. Zuletzt sollen hinter den Kulissen sogar Witze gemacht worden sein, dass die beide bald ein Paar werden könnten. Nun, danach sah es es am Freitagabend erstmal nicht aus...

Foto: TVNOW / Gregorowius

Einen gebrauchten Abend hat sich auch Oliver Pocher andrehen lassen. Nicht nur, dass er ausgeschieden ist. Der Ex-Sidekick von Harald Schmidt musste sich auch noch Witze über sein Wohlstandsbäuchlein gefallen lassen. Schon während der Proben hatte sich Pocher in ein Spiderman-Kostüm gezwängt. Seine Tanzpartnerin Christina Luft konnte sich da die Frage nicht verkneifen, ob Spiderman eigentlich schwanger sei. Pocher konterte recht trocken, dass er zum Glück nicht schwanger sei, dafür aber immerhin seine Freundin. Da dürfte Pocher also schon bald andere Dinge im Kopf haben als sein Aus bei „Let’s Dance“...

+++++

Eine Rumba wird Oliver Pochers letzter Tanz

Oliver Pocher mauserte sich zwar in den letzten acht Wochen vom Querulanten zum Liebling und Lachgaranten. Dennoch war die achte Folge seine letzte bei RTL. Der Komödiant bekam für seine Rumba mit Christina Luft 21 Punkte und anschließend die Kündigung.

Andere Tänzerinnen und Tänzer begeisterten mit tollen Darbietungen: Nazan Eckes und Christian Polanc machten Jury sprachlos und brachten das Publikum zum Toben. Derart viel Gefühl und Perfektion wurden mit Standing Ovations und 30 Punkten belohnt. Für Joachim Llambi war es sogar der beste Contemporary der Staffel.

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson legten eine Salsa aufs Parkett - so heiß, dass Isabel Benjamin ein bisschen abkühlen musste und ihm das Hemd aufriss - hot, die Jury vergibt 20 Punkte.

Trend zum offenen Hemd auch bei Massimo, er und Barbara ertanzten sich für ihren Contemporary 24 Punkte. Pascal und Ekaterinas toller Jive war der Jury 28 Punkte wert. Ella und Valentin ertanzen sich 29 Punkte. Evelyn und Evgenys Rumba wurde nur mit 18 Punkten bewertet.

Die Tänze in Folge 8

Dieses Mal wurde zu den größten TV-Melodien getanzt. Songs wie "I Will Survive" oder "Surfin' USA" sorgten für Stimmung im Studio. Außerdem stand in der achten Sendung wieder der Discofox-Marathon auf dem Programm, und die Profitänzer Robert Beitsch und Anastasia Bodnar präsentierten einen Showtanz.

Beim Discofox-Marathon tanzten die Paare sechs Minuten lang gemeinsam um bis zu zehn Extrapunkte.