„Let’s Dance“ 2019 : Der Kampf der Juroren

Köln Ob zu „Y.M.C.A.“ oder „Gangsta’s Paradise“: die Kandidaten treten am Freitagabend nicht nur einzeln sondern auch in Teams gegeneinander an. Die drei Gruppen sind dabei jeweils einem Jurymitglied zugeordnet.

In der siebten Show von „Let’s Dance“ am Freitagabend ab 20.15 Uhr stehen nicht nur Einzeltänze sondern auch Teamtänze auf dem Programm. Die Promis tanzen sowohl mit ihrem jeweiligen Tanzpartner als auch im „Team Motsi“, „Team Jorge“ und „Team Llambi“.

Die Einzeltänze der Kandidaten im Überblick:

Eine Samba zu "X" von Nicky Jam feat. J. Balvin gibt es von Barbara Becker und Massimo Sinató .

zu gibt es von und . Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson performen einen Charleston zu "Those Magnificent Men In Their Flying Machines" aus dem gleichnamigen Film.

und performen einen Charleston zu aus dem gleichnamigen Film. Romantisch wird’s zu "Lieblingsmensch" von Namika . Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen dazu einen Slowfox .

. und tanzen dazu einen . Einen Charleston tanzen Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov zu " Bad Romance" von Lady Gaga .

tanzen und zu " von . "What A Difference A Day Makes" von Dinah Washington ist die musikalische Grundlage für Nazan Eckes und Christian Polanc und ihren Slowfox .

ist die musikalische Grundlage für und und ihren .



Einen Jive tanzt Oliver Pocher mit Christina Luft zu "You Never Can Tell" von Chuck Berry .

tanzt mit Luft zu . Zu "Viva Espana" tanzen Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann einen Paso Doble .

tanzen und einen . Eine Salsa zu "Valio La Pena" von Marc Anthony legen Pascal Hens und Ekaterina Leonova aufs Parkett.

Die Promis gruppieren sich in folgenden Teams:

Team Motsi Mabuse:

Ella Endlich und Pascal Hens tanzen einen Paso Doble zu „Gangsta’s Paradise“ von dem verstorbenen Rapper Coolio.

Team Jorge González:

Zu „Quimbara“ von Celia Cruz präsentieren Barbara Becker, Nazan Eckes und Benjamin Piwko Salsa und Cha Cha Cha.

Team Joachim Llambi:

„Y.M.C.A.“ von Village People performen Oliver Pocher, Evelyn Burdecki und Sabrina Mockenhaupt Cha Cha Cha und eine Rumba.

Verletzungs-Schock bei Benjamin Piwko

Glänzen konnten Benjamin Piwko und Isabels Edvardsson nicht auf dem Parkett. Doch erst später wurde der Grund klar: Der gehörlose Tänzer hat sich während des Auftritts verletzt, fehlte am Ende in der Show. Wie es ihm geht - und wer rausflog

Der gehörlose Tänzer Benjamin Piwko hat bei seinem Auftritt am Freitagabend wirklich kein Glück: Erst bekommt er für seine Darbietung eines Jive mit Partnerin Isabels Edvardsson (36) zu „Don’t Speak“ von No Doubt nur magere 12 Punkte. Als sich die Paare dann gemeinsam auf dem Parkett einfinden, ist von ihm nichts zu sehen.

Was war passiert? Kaum einem ist aufgefallen, dass sich Piwko bei dem missglückten Auftritt auch noch verletzt hat. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski erklären sein Fehlen sichtlich betreten. Demnach zog sich der Tänzer eine Blockade am Kreuzbein-Darmbein-Gelenk zu.

Foto: TVNOW / Gregorowius 46 Bilder "Let’s Dance" 2019 - diese Kandidaten sind dabei.

Kurz nach der Sendung gab der 38-Jährige aber Entwarnung: Er sei vom Physiotherapeuten wieder eingerenkt worden und könne das Training fortsetzen. Glück im Unglück - rausgeflogen ist nämlich Schauspielerin Ulrike Frank. Und Piwko bekommt in der kommenden Ausgabe eine neue Chance.

Schauspielerin Ulrike Frank muss das Parkett verlassen

Für GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank war die sechste Folge der RTL-Tanzschow die letzte: Ihre Leistung auf dem Parkett überzeugte die Jury nicht mehr.

Zweimal gab’s von der Jury am Abend die volle Punktzahl: Pascal Hens und Ekaterina Leonova begeisterten mit ihrem Contemporary und räumten 30 Punkte ab. Ella Endlichs und Valentin Lusins Tango war ebenfalls professionell und wurde als überzeugende Leistung bewertet. Auch Nazan Eckes und Christian Polanc gelang mit ihrem Charleston eine tolle Vorführung und ertanzten sich 27 Punkte.

Richtig heiß schob Evgeny Vinokurov Tanzpartnerin Evelyn Burdecki beim Salsa übers Parkett. Der Jury war die Leistung allerdings nur 19 Punkte wert. Joachim Llambi fand Benjamin Piwkos Jive nicht überzeugend: Klar, er könne nicht hören, sagte der Juror in der Pause, aber er würde bewertet wie alle anderen. Eher amüsant als gekonnt war der Cha Cha Cha von Oliver Pocher und Christina Luft. Sie bekommen 13 Punkte und jede Menge Lacher.

