Gewinn gesteigert Volksbank Niederrhein legt „bärenstarke Bilanz“ vor

Trotz der Energie- und Wirtschaftskrise durch Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Volksbank Niederrhein ihre Marktposition im vergangenen Jahr weiter ausgebaut und ihren Gewinn gesteigert. Wie der Vorstandsvorsitzende Guido Lohmann am Freitag bei der Bilanzpressekonferenz am Unternehmenssitz in Alpen mitteilte, steigerte das regionale Geldinstitut sein Geschäftsvolumen 2022 um 5,6 Prozent auf 4,37 Milliarden Euro und erreichte einen Bilanzgewinn von 3,38 Millionen Euro (plus vier Prozent).