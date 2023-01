Karneval in Kevelaer Prinz Frank I. zu Besuch bei der Volksbank

Seit jeher ist es der Volksbank an der Niers ein großes Anliegen, das Brauchtum und das ehrenamtliche Engagement rund um den Karneval in der Region am unteren linken Niederrhein zu fördern. Daher freute sich Geschäftsstellenleiter Michael Rütten ganz besonders, gemeinsam mit Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, den ersten Kevelaerer Prinzen nach langer Zeit in der Bank begrüßen zu dürfen. Frank I. bedankte sich beim Sponsor für die großzügige Unterstützung zur Herstellung der Karnevalsorden. Das Motiv des Ordens vereint mehrere Herzensthemen von Frank Leukers, wie etwa die Zahl „112“ für sein Engagement bei der Feuerwehr, das Maskottchen Hennes des 1. FC Köln und natürlich ein Motorrad. Mit einem solchen war der Prinz vor über einem Jahr zu seiner Proklamation in den Saal des Kevelaerer Bühnenhauses eingefahren. Nach einer coronabedingt kurzen Session 2021/22 können die Karnevalisten nun wieder loslegen.