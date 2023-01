Wieder Störung im Stellwerk Zusatzbusse zum Niersexpress sind unterwegs

Das passt irgendwie zur Situation rund um den Niersexpress. Ausgerechnet „SOS“ steht ganz groß am Bus, der gerade am Bahnhof in Weeze hält und alle die einlädt, die lieber über die Straße weiter nach Kleve fahren wollen als auf den Niersexpress zu warten. Und das sind nicht wenige: Der Bus ist gut gefüllt, am Bahnsteig für den Zug daneben stehen momentan nur wenige Fahrgäste. Offenbar nutzen viele erst einmal das Angebot, das gerade zur Verfügung steht.