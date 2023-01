Inhalatorium am Gradierwerk Gesunder Nebel aus Kevelaer

Die Stadt hat ein großes Ziel. Kevelaer will Kurort werden. Wichtiger Baustein auf dem Weg dahin ist der Solegarten St. Jakob. Und dort soll die Anlage nun um einen Bereich ergänzt werden, der einen weiteren Schritt Richtung Kurort bedeuten würde. Direkt am Gradierwerk soll eine Intensiv-Solevernebelungsanlage entstehen. Der Bau hat bereits begonnen. Doch noch ist nicht viel zu sehen, außer einem Erdhügel, der mit Folie abgedeckt ist. Aus der Luft ist zumindest schon zu erkennen, wie der Grundriss des Inhalatoriums aussieht. Einen besseren Eindruck liefert dagegen die Zeichnung auf dem Bauschild am Gitter zur Baustelle. Immer wieder bleiben Passanten vor der Zeichnung stehen, bester Beweis für das große Interesse an dem Projekt auf der Hüls.