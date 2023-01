Seminar in Paessens Zahnwelten Künstliche Intelligenz hilft dem Zahnarzt

Eine künstliche Intelligenz analysiert dann das Gesicht des Patienten und trifft für den Zahnarzt eine Vorauswahl von speziell geeigneten Zahnformen an. Diese Formen werden dann vom digitalen Zahntechniker genutzt, um ein 3D-Modell des Patienten zu erstellen. „Auf Grundlage dieser Aufstellung können die verschiedenen Spezialisten von Paeßens Zahnwelten zusammen mit dem Techniker kompetent planen und die Behandlung simulieren. Dem Patienten wird so das Ergebnis visualisiert, bevor der Bohrer in die Hand genommen wird“, so Carolin Schattmann weiter. Neben den Vorträgen wurde dieses neuartige Behandlungskonzept direkt an einer Patientin als Live-Behandlung dargestellt.