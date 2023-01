Kanzler Scholz zögert Jusos im Kreis Kleve fordern Kampfpanzer für die Ukraine

Soll Deutschland die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine ermöglichen? Die internationale Druck wegen des Zögerns von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird immer größer. Auch an der Parteibasis wird das Thema heftig diskutiert. Mitten in die Debatte haben die Jusos im Kreis Kleve nun eine bemerkenswerte Pressemitteilung veröffentlicht.