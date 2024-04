Wasserstoffexperten aus Weeze Übernahme von Wystrach ist abgeschlossen

Matthias Kötter, Geschäftsführer des Hexagon Purus-Werks in Weeze, sagte: „Hexagon Purus baut auf dem starken Fundament von Wystrach auf, um unsere Aktivitäten in Weeze weiter auszubauen. Nach der vollständigen Konsolidierung der beiden Marken werden wir nun ausschließlich als Hexagon Purus auftreten. In den letzten Jahren haben wir unsere Kapazitäten erheblich erweitert, um die steigende Nachfrage nach unseren Hochleistungslösungen für die Speicherung von Wasserstoff und alternativen Kraftstoffen zu erfüllen. Zudem haben wir haben unsere Kompetenzen im Bereich Wasserstoffsysteme erweitert und unser Produktportfolio ausgebaut. Wir sehen weiterhin eine starke Kundennachfrage und Wachstumschancen in Deutschland und weltweit."