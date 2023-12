Aktion vor den Ferien Weihnachtsfrühstück am Gymnasium in Kevelaer

In Zusammenarbeit mit dem Team des „Gesunden Frühstücks“ organisierte der Förderverein des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums an einem der letzten Schultage vor den Ferien ein festliches Weihnachtsfrühstück für die ganze Schule. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhielt im Vorfeld einen Gutschein, um sich nach eigenem Geschmack und Appetit an dem reichhaltigen Frühstück mit verschiedenen Leckereien und duftendem Weihnachtspunsch erfreuen zu können.