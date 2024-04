Immer mehr Nager werden gemeldet Rattenplage in Kevelaer – Stadt bittet Bürger um Mithilfe

Info

Die Stadt appelliert an die Bürger, folgende Tipps zu befolgen, um die Rattenplage einzudämmen:

Abfallbehälter sollen geschlossen bleiben, Der Müll soll nur in die vorgesehenen Behältern geworfen werden und nicht daneben. Die Stadt bittet: „Verwenden Sie keine öffentlichen Papierkörbe für Abfallsäcke mit Hausmüll und Lebensmitteln.“



Gelbe Säcke sollten so gelagert werden, dass Ratten bis zum Abtransport nicht daran können. Gemüseabfälle gehören in der Biotonne. Essensreste und gekochte oder gewürzte Lebensmittel gehören nicht auf dem Kompost.

Ganz wichtig: Speisereste nie über die Toilette oder im Abfluss entsorgen. Keine Tiere in Grünanlagen, auf öffentlichen Plätzen oder in Gewässern füttern. Auch sollten keine Futternäpfe für Haustiere und Vögel im Garten oder auf der Terrasse stehen.

Generell gilt: „Achten Sie auf saubere und hygienische Verhältnisse in Ihrem Wohnumfeld und verschließen Sie offene Stellen, um das Eindringen von Ratten in Gebäude zu verhindern“, so die Stadt.