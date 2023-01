24 Stunden Notdienst Neue Praxis für Pferde in Weeze

Wenn man Nadja Ghafoor fragt, was sie an Pferden so besonders findet, muss sie kurz überlegen. Es ist einfach faszinierend wie man einem so großen, majestätischen Tier so nah sein kann“, sagt sie dann. Anne de Haan und Melanie Lenhard sitzen neben ihr und nicken. Die drei Frauen haben schon ihr ganzes Leben eine besondere Beziehung zu Pferden, sind alle schon in ihrer Jugend geritten. Später studierten sie Tiermedizin. Ghafoor und de Haan in München, Lenhard in Hannover. Alle drei Frauen blieben also mit ihrem Berufswunsch ganz nah an ihrer Leidenschaft.