Gas und Strom in Kevelaer Kunden der Stadtwerke sollen Zähler ablesen

Auch online oder per E-Mail können die Zählerstände übermittelt werden. Wasserkunden nutzen stadtwerke-kevelaer.de/ablesung und für die E-Mail zaehlerstand@stadtwerke-kevelaer.de. Der Stand des Stromzählers kann unter niersenergie.de/ablesung oder per E-Mail an zaehlerstand@niersenergie.de mitgeteilt werden. Wer die Karte lieber persönlich bei den Stadtwerken einwerfen möchte, kann hierfür die Box im Eingangsbereich der Geschäftsräume am Wasserturm oder außerhalb der Öffnungszeiten den Briefkasten nutzen.