In Kevelaer gefunden Wer vermisst ein schwarzes E-Bike?

Am Sonntag gegen 11.30 Uhr entdeckte ein Mann in einem Gebüsch an der Marktstraße ein schwarzes Pedelec. Er brachte das nicht verschlossene E-Bike der Marke Sushi, bei dem die Rahmennummer nicht ablesbar ist, zur Polizeiwache. Aufgrund des gewaltsam entfernten Akkus geht die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand von Diebstahl aus und fragt: Wem gehört das schwarze Pedelec? Hinweise unter 02823 1080.