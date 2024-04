In der Stadt Kevelaer Sommersaison: Tourist-Info verlängert die Öffnungszeiten

Neben der Tourist Information steht den Gästen als weitere Anlaufstelle das Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob zur Verfügung. Dieses ist täglich in der Zeit von 12 bis 17 Uhr personell besetzt. „Die Öffnungszeiten vom Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob ergänzen perfekt die Servicezeiten der Tourist Information und bieten den Besuchern noch mehr Möglichkeiten, sich über die Stadt und ihre Attraktionen zu informieren“, betont Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing.