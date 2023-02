Veen ist wieder außer Rand und Band Rosenmontagszug mit Familienzone

Endlich. Die Veenze Kräje haben sich am Rosenmontag auch durch Corona nicht ganz ausbremsen lassen. Aber die Zeit des Improvisierens ist vorbei. Nun geht’s beim 53. närrischen Lindwurm, der sich durch die teils engen Gassen im Krähendorf windet, wieder in die Vollen. Der Elferrat ist seit Freitag unterwegs zur obligatorischen Wagenbauerrundfahrt und verteilt die Zugnummern. Die Fieberkurve steigt damit ihn extreme Höhen, um am Rosenmontag ihren höchsten Punkt zu erreichen.



Start Los geht’s zum Hochfest des Straßenkarnevals wie immer um 11.11 Uhr. Dann erfolgt an der Ecke Schottroy/Dorfstraße, wo sich die Motivwagen in festgelegter Reihenfolge aufgestellt haben, der Startschuss, der die rund 500 Aktiven nach und nach in Bewegung setzt.



Teilnehmerfeld Dem Elferrat der Veenze Krähe liegen Anmeldungen von 36 Gruppen vor. 20 große Motivwagen wollen im Schritttempo die wieder mehr als 10.000 erwarteten Menschen am Wegesrand mit dem dann sichtbaren Ideenreichtum ihrer Baumeister begeistern.



Reihenfolge Die „Stiftung Biertest“ geht mit der Nummer eins ins Rennen. An Bord sind sportliche junge Leute aus dem Umfeld der Fußballer von Borussia, die nach dem Testlauf vor einem Jahr am Spargelhof nun ihre richtige Zugpremiere feiern und daher die begehrte Pole zugewiesen bekommen. Die rote Laterne auf der rund fünf Kiometer langen Strecke werden nach der unbescheidenen Devise „das Beste zum Schluss“ traditionell die Bremsleuchten der schwarzen XXXL-Limousine des Elferrates sein.



Musik Drei Musikgruppen kämpfen mit ihren menschlichen Möglichkeiten gegen die mächtige Schallkulisse an, die von den Wagen dröhnt. Mit dabei sind die Musikzüge aus Veen und aus der Nachbarschaft in Birten. Special guest ist die 25-köpfige Drum-Band aus dem befreundeten Izeegem in Belgien, die auch schon tags zuvor beim Kinderzug in Alpen auf die Pauken haut.



Moderation Launig begleitet wird der Zuch wieder von den beiden bewährten Moderatoren HG Conrad und Karlheinz Kamps, die sich am Pavillon aufstellen, wo der Zug ums enge Eck‘ von der Dorf- in die Kirchstraße biegt.