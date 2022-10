Preis für herausragendes gesellschaftliches Engagement : Inklusive Klettergruppe aus Sonsbeck holt NRW-Sieg beim Wettbewerb „Sterne des Sports“

Jubel nach dem Landessieg: Die Klimpansen-Mitglieder Leni und Norbert Quinders (vorne) halten stolz den Preis in die Kamera. Foto: Volksbank Niederrhein

Sonsbeck Die inklusive Klettergruppe aus Sonsbeck hat unter mehr als 100 Projekten den NRW-Landessieg im Wettbewerb „Sterne des Sports“ geholt. Im Januar geht’s nach Berlin, wo Kanzler Scholz den Bundessieger kürt.

Willi Kisters kann sich aktuell vor Anfragen kaum retten. Telefonisch, per Facebook und Instagram prasseln die Glückwünsche geradezu auf den Leiter der Klimpansen ein. Denn die inklusive Klettergruppe des Sportvereins (SV) Sonsbeck ist am Montagabend unter mehr als 100 Projekten als NRW-Landessieger 2022 des bundesweiten Wettbewerbs „Sterne des Sports“ hervorgegangen. Der Preis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Volksbanken in Deutschland zeichnet Sportvereine und ihre ehrenamtlichen Helfer für herausragendes gesellschaftliches Engagement aus. Mit dem Landessieg geht’s für die Sonsbecker im Januar nach Berlin, wo sie beim Bundesentscheid voraussichtlich auf Bundeskanzler Olaf Scholz treffen werden.