Bilanz 2022 der Volksbank Rhein-Lippe „Solides Ergebnis“ in einem fordernden Jahr

Rund 300.000 Euro flossen im letzten Jahr an Vereine aus Sport und Kultur, an Fördervereine von Kindertagesstätten oder Schulen oder als Finanzspritze für einen bunten Strauß an Veranstaltungen in Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Voerde oder Wesel. „Wir verstehen unser Engagement an den vielen Stellen als Investition in die Lebensqualität in unserer Region“, erläuterte Ulf Lange. Das Herz schlage für das Ehrenamt, betonten beide Vorstände. Sowohl die materielle Unterstützung, aber auch die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit der Mitarbeitenden sei selbstverständlich. Dass es häufig auch um nachhaltiges Engagement gehe, sei besonders erfreulich.