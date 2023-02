In der Werkshalle der IGKV Sonsbeck Wie ein tierischer Gigant made in Sonsbeck entsteht

Info

Termin In Veen fährt der Rosenmontagszug ab 11.11 Uhr durchs Dorf. Die IGKV trifft sich schon um 6 Uhr an der Halle der Familie Hawix. Mit dem Wagen geht’s dann nach Sonsbeck zum Frühstück in der Gaststätte Hahn. Viele Kinder schauen sich die Fahrt an. Anschließend werden alle Gaststätten und das Rathaus angefahren, ehe es Richtung Veen geht. Wer die IGKV unterstützen will, meldet sich bei Markus Krebber unter Tel. 01577 9495135.