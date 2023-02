Nach Unfallserie in Alpen Kreisel an der Crash-Kreuzung in Veen kommt

Die Serie an Unfällen ist lang. Der Weg, sie zu stoppen, ebenso. Doch alles, was sich die Verkehrsexperten bislang ausgedacht haben, damit die Crash-Kreuzung in Veen ihren Schrecken und damit ihren unrühmlichen Namen verliert, hat sich als untauglich erwiesen. Nun kann alles ganz schnell gehen: Der Verkehrsausschuss im Weseler Kreishaus hat am Mittwoch entschieden, die vier sich schnurstracks kreuzenden Äste Winnenthaler Straße/Dickstraße/Unterheide mit einem großen Kreisel an der brisanten Stelle rund zu machen. Der Beschluss fiel einstimmig aus. Offen sind eigentlich nur noch ästhetische Fragen, weil Kreisverkehre als Landmarken „mal so oder mal so“ im Straßennetz auftauchen.