Messe in Moers Infos und Spaß rund um den Ranzen

Im Leben eines jeden Kindes kommt der besondere Tag des ersten Schultages. Dieser neue Lebensabschnitt bringt viele Fragen mit sich. Was erwartet mich? Wie sind die anderen Kinder? Ganz wichtig ist auch die Frage der ersten Ausstattung der i-Dötzchen. Was das angeht, hat die Schulranzenmesse in den Räumen der Volksbank in Moers wieder Familien und vor allem den angehenden Schulkindern die Möglichkeit gegeben, den neuen Lebensabschnitt bestmöglich vorbereitet anzugehen.