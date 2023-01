Sterne des Sports Bundespräsident zeichnet Sonsbecker Klimpansen aus

Drei Sportvereine wurden am Montag besonders hervorgehoben: Der FC Internationale Berlin wurde Bundessieger des Wettbewerbs. Er überzeugte mit seinem Einsatz für den Klima- und Umweltschutz. Der Verein recycelt zum Beispiel altes Sportmaterial, achtet auf Mülltrennung und stellt seinen Fanshop auf nachhaltige Produkte um. Auf dem zweiten Platz landeten drei Vereine: der SV Bad Bentheim, der Tus Gildehaus und die SG Bad Bentheim. Zusammen haben sie sich ehrenamtlich für die Opfer der Flutkatastrophe 2021 und für die Menschen in der Ukraine eingesetzt. Dritter wurde der FSC Groß Kreutz, der sich vom reinen Fußball- zum Familienverein gewandelt und dadurch neue Mitglieder gewonnen hat. Alle anderen zwölf Vereine wurden Vierte. Wie viele Vereine insgesamt am Wettbewerb teilgenommen hatte, wurde nicht mitgeteilt. Aber allein in NRW waren es mehr als 100 gewesen, und aus Nordrhein-Westfalen hatten nur die Klimpansen nach Berlin fahren dürfen.