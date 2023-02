„Rheingold Vynen Helau“ „Bunte Truppe“ führt den Jubiläumszug an

Beim Jubiläumszug des Xantener Blutwurstkomitees (XBK) am 19. Februar wird ein Wagen zum ersten Mal dabei sein – der Wagen der neu gegründeten Gruppe „Rheingold Vynen Helau“. Der Wagen und viele Mitglieder gehörten zu den „Alten Herren Vynen“, sie waren stets bei den närrischen Zügen in der Umgebung dabei. Die „Alten Herren“ nehmen zwar immer noch am Karneval teil, haben sich allerdings aus dem aktiven Zuggeschehen zurückgezogen. „Weil viele Vynener weiter mitmachen wollten“, so Hainz Köster, „haben wir der Truppe den Wagen abgekauft und bauen ihn nun nach unseren Vorstellungen um.