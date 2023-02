Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck als Matchwinner Philipp Elspaß und das Spiel seines Lebens

Philipp Elspaß und der SV Sonsbeck – das ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Der Walbecker trägt seit 2020 das rot-weiße Trikot, eroberte sich nach seinem Wechsel aus der Bezirksliga umgehend einen Stammplatz in der Innenverteidigung und sorgte mit dafür, das die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing im Sommer 2022 mit der besten Abwehr (nur 17 Gegentreffer) als Meister in die Fußball-Oberliga aufstieg. Aber auch eine Spielklasse höher hat der 26-Jährige keine Anpassungsschwierigkeiten. 20 Pflichtspiele mit fünf Toren sprechen für sich. Am vergangenen Samstag erlebte Elspaß mit dem SVS dann sein ganz persönliches Karriere-Highlight als Siegtorschütze beim 1:0-Erfolg über den KFC Uerdingen vor rund 2200 Zuschauern. Am Sonntag, 15 Uhr, im Willy-Lemkens-Sportpark gegen Spitzenreiter SSVg Velbert soll der nächste Husarenstreich her.